عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر .. مركز شباب المنشاة العماري ينظم نهائيات الدورات الرمضانية

صدى البلد

نظم مركز شباب المنشاة العماري بالأقصر نهائيات الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للبراعم والطلائع والشباب وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز .


تساهم الدورات الرمضانية في في توسيع قاعدة المشاركة المحلية و تحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع .

 

يأتى ذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و عمر حرزالله  مدير ادارة شباب الأقصر و عادل سعد الدين مدير المركز ومجلس ادارة مركز شباب المنشاة العماري بالأقصر. 

 

الأقصر الشباب والرياضة الرمضانية الألعاب الرياضية منشأة العماري مركز شباب المنشاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بعد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

هل تغيرت نهاية المسلسل.. محمد رمضان يشارك الجمهوره لايف من تصوير جعفر العمدة

تامر حبيب: انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني بطريقة متحضرة

أنت مجنون| شاهد رد أفعال إبراهيم نور الدين بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

مرتضى يودع الزمالك.. انتخابات على مقعد رئيس النادي وأول تحرك من وزارة الرياضة

أول صورة للفنان محمد رمضان من داخل إعادة تصوير مشاهد جعفر العمدة

مبادرة 600 ألف باب رزق من التحالف الوطني.. الفئات الأكثر احتياجا أولا|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات بعد ما صلى الفجر .. أسباب صادمة وراء وفاة شاب داخل المسجد

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. طلاق زينة ومحمد رمضان وإجهاض جنينها

بعد إثارتها الجدل بشخصية دلال.. 10 صور وضعت إيمان العاصي في مأزق

فيديو

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ