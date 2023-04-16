الأقصر .. مركز شباب المنشاة العماري ينظم نهائيات الدورات الرمضانية

نظم مركز شباب المنشاة العماري بالأقصر نهائيات الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم للبراعم والطلائع والشباب وذلك بمشاركة أكثر من 150 عضو من أعضاء المركز .



تساهم الدورات الرمضانية في في توسيع قاعدة المشاركة المحلية و تحث على ممارسة الالعاب الرياضية للشباب والنشئ وتساهم في تكوين جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع .

يأتى ذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر و عادل سعد الدين مدير المركز ومجلس ادارة مركز شباب المنشاة العماري بالأقصر.