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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 17 أبريل 2023: فرص لإثبات نفسك

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 17 أبريل 2023

علاقة حب جديدة ممكنة هذا الأسبوع، قد تحصل على فرص لإثبات قوتك في العمل، سيكون كل من التمويل والصحة رائعًا أيضًا هذا الأسبوع.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

حافظ على صحتك هذا الأسبوع من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، يجب أن تتكون القائمة اليومية من الخضار والفواكه ذات الأوراق الخضراء، أضف المزيد من البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات، تجنب اللحوم الحمراء والسكر التي قد تضر القلب.

برج الميزان اليوم مهنيا

سيتم الاعتراف بالجهود من قبل الإدارة وتتوقع تقييمًا أو ترقية، أولئك الذين يعملون في قطاع تكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى صقل معرفتهم حيث يتم اصطفاف التدريب الداخلي.

برج الميزان اليوم عاطفيا

تأكد من أن الشخص يشارك نفس الشعور قبل إجراء مكالمة، أولئك الذين هم بالفعل في حالة حب سيرون العلاقة تسير بسلاسة، تخطي كل التحيزات في العلاقة واقضِ المزيد من الوقت معًا.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

هذا الأسبوع سوف يجلب لك ثروة، الثروة قد تتدفق من مصادر مختلفة، تأكد من عدم ارتفاع نفقاتك وأنك تستخدم المال بذكاء. تنفق على الأشياء المحتاجة، يمكنك التسوق لشراء المجوهرات أو الأجهزة المنزلية. 

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