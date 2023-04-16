انهيار منزل عقب انفجار أسطوانة غاز دون إصابات في المنوفية

شهدت قرية بخاتي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية انفجار أسطوانة غاز داخل منزل مما أدى إلى انهيار جزئي للمنزل دون إصابات.

فيما انتقل المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم مركز شبين الكوم الي موقع حدوث حريق بقرية بخاتي انفجار أنبوبة بمنزل مواطن حيث انتقل على الفور للمعاينة على الطبيعة وتم إبلاغ الجهات المختصه لعمل اللازم.



وأكد رئيس المركز والمدينة، أنه لم يحدث أي إصابات، مؤكدا على ضرورة التعامل الفوري مع أى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل والتواجد فوراً على أرض الواقع لمواجهة أي مشكلات .



انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في المنوفية

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في المنوفية

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في المنوفية

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في المنوفية

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في المنوفية