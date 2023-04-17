86 عامًا وميبنش عمرها.. أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم تكشف سر تمتعها بلياقة بدنية مذهلة

شاركت إرنستين شيبرد ، أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم ، البالغة من العمر 86 عامًا ، نظام اللياقة الصارم الذي ساعدها في الفوز باللقب المثير للإعجاب.



أصبحت منذ ذلك الحين لاعبة كمال أجسام مشهورة عالميًا. بعد سنوات من العمل الشاق المكرس لبنيتها البدنية ، أشارت إرنستين أن العمر "مجرد رقم" وأن الانضباط هو المفتاح للحفاظ على رشاقتك.





بدأت اللاعبة البالغ من العمر 86 عامًا ممارسة الرياضة والتركيز على نظام غذائي صحي منذ 30 عامًا ، في سن 56.

وروتين رياضي مكثف يساعدها على البقاء منضبطة في مقابلة مع مجلة TODAY في عام 2022 ، قالت أنها لا تدع "أي شيء يعيق الطريق" عندما يتعلق الأمر بممارسة الرياضة.

ذكرت إرنستين شيبرد لصحيفة ديلي ستار أنها تسعى للمشي لمدة نصف ساعة يوميًا وعلى الرغم من تسميتها بأقدم لاعبة كمال أجسام تنافسية في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عامي 2010 و 2011 ، أكدت على أن العمر لا يؤثر على قدرتها البدنية.