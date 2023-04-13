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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

صدى البلد

لازال أسطورة كمال الأجسام مستر الكون والذي يبلغ من العمر 76 عاما ، يجلس على ظهره 500 رطل ويبدو ممزق أكثر من أي وقت مضى.

قام روبنسون بمشاركة لقطة لنفسه جنبًا إلى جنب على  Instagram الخاص به ، وقدم بعض الكلمات الملهمة لمعجبيه لكن تقاعده لم يمنع روبنسون ، من العمل على لياقته البدنية وكشف أنه لا يزال لديه روتين تمرين مثير للإعجاب حيث أثنى عليه المشجعون لكونه يبدو "رائعًا" كما انتقد لاعبي كمال الأجسام الأصغر سنا لاستخدام المنشطات

لياقة بدنية مذهلة

يعد روبي روبنسون هو أحد أشهر لاعبي كمال الأجسام في العصر الذهبي ، و البالغ من العمر 76 عامًا  والذي تقاعد  منذ أكثر من عقدين من الزمن ، لكنه  لم يترك الصالة الرياضية ولازال تتمتع بلياقة بدنية مذهلة .
كشف بطل كمال الأجسام في لعبة Mr Universe عن سر طول العمر الذي يتمتع به جسمه المثير للإعجاب بعد أن أظهر عضلاته المنتفخة بعد أكثر من 20 عامًا من تقاعده.

يعتبر Robby Robinson أحد أعظم لاعبي كمال الأجسام على الإطلاق ، حيث ارتقى إلى النجاح خلال العصر الذهبي في هذه الصناعة.

على مدار 27 عامًا من حياته المهنية ، سيطر روبنسون على الصناعة ، وحصل على عدة ألقاب بما في ذلك Mr America و Mr World و Mr Universe وحصل على لقب The Black Prince

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