بسبب أغنية الجمال معاملة.. رامي رضوان يتغزل في زوجته دنيا سمير غانم

علق الإعلامي رامي رضوان، علي أغنية “الجمال معاملة” للفنانة دنيا سمير غانم، من مسلسل “جت سليمة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب رامي رضوان: “ايه جمالك وجمال الاغنية وجمال مضمونها ومعانيها دددده ما شاء الله ربنا يجعل تأثيرها إيجابي على كل الناس يا رب ربنا يباركلك حبيبتي وكل التحية لصناع العمل المحترمين انتاج محمد أحمد السبكي كلمات يمن بهجت قمر الحان عمرو مصطفى توزيع نابلسي”.

وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جت سليمة بمحاولة موكوس (محمد سلام) الدخول إلى غرفة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.

لتفاجئه الحارسة الخاصة بالملكه عتيقة (إيمان السيد) وتدخل عليه الغرفة لكنه استطاع الإفلات منها.

في الوقت نفسه تحاول سليمة (دنيا سمير غانم) أن تشغل ملكة الأنوف فتحكي لها قصة “الجميلة والوحش” وتؤكد لها أن الجميلة أحبت الوحش لجمال روحه ولم يهمها مظهره الخارجي، وغنت لها أغنية "حلاوة روح" للنجم حكيم، فشعرت ملكة الأنوف بالسعادة وأعجبت بكلماتها.

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات.

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.