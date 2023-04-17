قرار مسرب| أمر عاجل بشأن توقيع عقوبة جديدة على كهربا

أكد المستشار محمد عثمان، رئيس الإدارة القانونية بـ النادي الأهلي، أنه لا توجد أي عقوبات على الأهلي، أو اللاعب محمود كهربا لاعب الفريق، بسبب أزمة اللاعب الأخيرة.

تكذيب قرارات لجنة الانضباط

وأضاف رئيس الإدارة القانونية بـ النادي الأهلي، خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، أن ما ينشر فى الفترة الأخيرة بشأن توقيع عقوبة على اللاعب والنادي الأهلي، من قبل لجنة الانضباط أمر غير صحيح.

ولفت إلى أن ما نشر بشأن العقوبة على كهربا يقال عليه قرار مسرب، ولكن بشكل عام لم يتم استلام أي قرار من لجنة الانضباط، وأنه يحق لـ لجنة الانضباط صدور قرار دون انتظار الإعلان من قبل اتحاد الكرة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة لا يعلم شيئا هو الآخر عن القرار المسرب، بشأن العقوبة، ولذلك نطالب بتحري الدقة في ما ينشر تحت اسم تسريب.