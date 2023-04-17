بـ رسالة.. أول رد فعل من كهربا عقب قرارات لجنة الانضباط

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي المتابعين، وذلك عقب صدور قرارات لجنة الانضباط بعقوبته، بسبب ما بدر منه في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وايقافه 12 مباراة.

ونشر كهربا صورة من داخل المسجد، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب كهربا: “إذا أردت التوفيق والنجاح، والتسديد والفلاح، فابدأ يومك بصلاة الفجر، صلاة الفجر أمان وضمان، صلاة الفجر تفتح لك أبواب السماء بالرحمة والبركة، والرزق والقبول”.

بحثت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام فريد، وإيهاب عثمان، وعزت أبو زيد، الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك؛ لسبه اللاعب محمود كهربا، وكذلك شكوى رئيس نادي الزمالك ضد كهربا؛ لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة، معاقبة لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، بالعقوبات التالية:

- الإيقاف لـ 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

- غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

- تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

- تغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.