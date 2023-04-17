أزمات كهربا تزداد| والأهلي سيقوم بالتصعيد.. تفاصيل

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن عقوبة كهربا مُسربة فقط ولم يتم إبلاغ أي طرف بها حتى الآن، والأهلي لم يتلقى أي خطابات بشأن العقوبة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ولكن الحديث عن العقوبة الآن أمر غريب، الحدث نفسه كان منذ فترة طويلة، ورغم أن العقوبة صدرت منذ فترة طويلة وكانت في (درج) اتحاد الكرة".

وواصل: "كهربا يفتعل الكثير من الأزمات وعليه التركيز في الملعب فقط، ولا أعرف لماذا هو اللاعب الوحيد الذي يفتعل أزمات داخل وخارج مصر، واللاعب يهدر فترة تواجده في الملاعب في العديد من المشاكل التي ليس لها داعي مطلقا".

وزاد: "اتحدى ان يتم إيقاف كهربا 12 مباراة، والأهلي سيضغط بكل قوة لتقليل مدة الايقاف، بعد تسريب العقوبات بهذا الشكل، والعقوبة كبيرة للغاية لكنه هو من يُصدر نفسه".

وأكمل: "مجلس الأهلي يدرس الانسحاب من كاس السوبر، وهناك اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأربعاء، وهم يدرسون التصعيد".

وزاد: "قرار كولر بإراحة معلول امام سموحة جيد، وكهربا سيتواجد غدا بشكل طبيعي".

وأتم: "وجود أوسوريو سيكون حافز كبير للاعبي الزمالك أمام المقاولون، لكن الفريق الابيض قادر على الفوز".