انطلاق عمومية الكونفدرالية الدولية لصيد الأسماك بمشاركة 20 دولة بالقاهرة

انطلقت فعاليات الجمعية العمومية للكونفدرالية الدولية لرياضة صيد الأسماك في نسختها الـ47، والتي تستضيفها مصر بمشاركة واسعة من ممثلي نحو 20 دولة، في حدث دولي يعكس ثقة الاتحادات العالمية في القدرات التنظيمية المصرية، ومكانتها المتنامية على خريطة الرياضة الدولية.

وشهدت الفعاليات حضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الاتحادات، بالتزامن مع انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الدولية الثلاثة، وهي اتحاد صيد الأسماك في المياه المالحة، واتحاد صيد الأسماك في المياه العذبة، واتحاد صيد الأسماك بطريقة «الفلاي».

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من الملفات المهمة، على رأسها مناقشة خطط تطوير رياضة صيد الأسماك عالميًا، إلى جانب استعراض طلبات بعض الدول الراغبة في استضافة بطولة العالم المقبلة، حيث تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه تلك الدول، وسبل تذليل العقبات لضمان تنظيم ناجح يواكب المعايير الدولية.

كما شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول آليات دعم انتشار اللعبة، وتعزيز التعاون بين الاتحادات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتوسيع قاعدة الممارسين.

وعلى هامش الفعاليات، أقيمت ندوة خاصة لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على البيئة المائية، حيث تم تسليط الضوء على تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الانبعاثات الضارة، وما نتج عنها من تغيرات في توزيع بعض الفصائل السمكية وهجرتها إلى بيئات جديدة.

كما تناولت الندوة سبل التكيف مع هذه المتغيرات، وضرورة تبني استراتيجيات علمية للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد السمكية.

وفي إطار الطموحات المصرية لتعزيز حضورها الدولي، تقدم المهندس هشام فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للأندية عام 2027، وهو الملف الذي يحظى بدعم كبير ويسير بخطى قوية نحو القبول.

ويأتي ذلك في ظل النجاحات التنظيمية التي حققتها مصر مؤخرًا، وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على استضافة كبرى الأحداث.

وأكد المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري حرصه على نشر ثقافة «الصيد والإطلاق» كأحد الأساليب الحديثة للحفاظ على الثروة السمكية، إلى جانب دعم مفاهيم التنمية المستدامة للبيئات البحرية، بما يحقق التوازن بين ممارسة الرياضة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، أعرب أوجو ماتيولى رئيس الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك عن سعادته باستضافة مصر لهذه الفعاليات، مرحبًا بجميع الوفود المشاركة، ومؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الرياضيين والمسؤولين لمواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحياة البحرية.

وتعكس هذه الفعاليات الدولية الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، إلى جانب دورها المتنامي في دعم وتطوير رياضة صيد الأسماك على المستويين الإقليمي والدولي

صيد الأسماك الجمعية العمومية الـ47 للكونفدرالية الدولية الجمعية العمومية للكونفدرالية الدولية لرياضة صيد الأسماك اتحاد صيد الأسماك في المياه المالحة اتحاد صيد الأسماك في المياه العذبة اتحاد صيد الأسماك بطريقة «الفلاي»

