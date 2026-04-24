الغندور :الكرة مش فلوس و لا نجومية زائفة في الإعلام

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك بعد فوز الزمالك علي نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:الكرة زي الحياة مافيهاش اكيد و اختياراتك هي اللي بتنجحك أو تفشلك و مهما كانت قيمتك و موهبتك ما تقدرش توصل بدون عقلية و عزيمة و ارادة و تركيز داخل و خارج الملعب الكرة مش فلوس و لا اعلانات و لا برامج و لا عقد بكام و لا نجومية زائفة في الاعلام.

و أضاف: و لكن نجومية داخل الملعب بعطائك و خارجه بأخلاقك و تواضعك و حب الناس ليك و في البداية و النهاية توفيق ربنا ليك و الحمد لله رب العالمين.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.