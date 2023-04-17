ألبير مجدي: برسم وأنا عندي 8 سنين.. وأهلي هما اللي شجعوني

أكد الرسام ألبير مجدي، أنه بدأ الرسم من عمر 8 سنوات، وأن حبه للرسم، جعله يعمل على تنمية الموهبة التى يمتلكها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، و الذى يتراس تحريره أحمد مجدي، أن : " أهلي هما اللي شجعوني.. و أن الرسم بدأ بـ أشياء بسيطة و لعب على الورق".

ولفت إلى أن أهله كانوا يطلقون عليه لقب فنان، و أنه تحمل المسئولية بعد هذه الكلمة الكبيرة.

وأشار إلى أنه عرف فى الكنائس، وأنه يقوم برسم الشخص بطريقة مختلفة عكس أى فنان، معلقًا :" برسم بالعكس".