هالة صدقي تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة هالة صدقي، جمهورها، بمناسبة شم النسيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت فيديو مع راقصات استعراضيات، وعلقت: “كتاكيت بيضة كل شم نسيم وعيد ربيع فرعوني وأنتم طيبين”.

جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة»، تقوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

القنوات وموعد عرض مسلسل “جعفر العمدة”

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء