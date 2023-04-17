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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم نسامح.. نصائح نهال طايل للمشاهدين في رمضان

نهال طايل
نهال طايل

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن شهر رمضان المبارك، لا يجوز فيه الخصام، لآن هذا الشهر هو شهر التسامح، و التجمعات.

وأضافت خلال برنامجها إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل شخص عليه أن يتعامل مع الجميع بحب، ويتم التسامح مع أي شخص تسبب في مشكلات، بـ مناسبة هذا الشهر الكريم، معلقة :" لازم نسامح بعض".

ولفت إلى أن الكثير يحمل أرقام غيره، ولكن لا يقوم بـ الاتصال به فى هذا الشهر، ولكن على الجميع حذف أي خلاف، و التصالح.

وتابعت :" في ناس زعلانه من شخصيات قريبة جدًا، وهذا أمر كارثي، فى الشهر الكريم، وفى العشر الأواخر من الشهر الكريم. 

 

نهال طايل شهر رمضان رمضان صدى البلد

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