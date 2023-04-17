لازم نسامح.. نصائح نهال طايل للمشاهدين في رمضان

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن شهر رمضان المبارك، لا يجوز فيه الخصام، لآن هذا الشهر هو شهر التسامح، و التجمعات.

وأضافت خلال برنامجها إحنا لبعض، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل شخص عليه أن يتعامل مع الجميع بحب، ويتم التسامح مع أي شخص تسبب في مشكلات، بـ مناسبة هذا الشهر الكريم، معلقة :" لازم نسامح بعض".

ولفت إلى أن الكثير يحمل أرقام غيره، ولكن لا يقوم بـ الاتصال به فى هذا الشهر، ولكن على الجميع حذف أي خلاف، و التصالح.

وتابعت :" في ناس زعلانه من شخصيات قريبة جدًا، وهذا أمر كارثي، فى الشهر الكريم، وفى العشر الأواخر من الشهر الكريم.