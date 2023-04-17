رغم بلوغها 41 ..هذه الوجبة سر رشاقة كيت أميرة ولياقتها البدنية المذهلة

على الرغم من جدول أعمالها الملكي المزدحم وأطفالها الثلاثة الذين يتعين عليهم الاعتناء بهم ، تتمتع كيت أميرة ويلز بلياقة بدنية مذهلة رغم بلوغها عمر 41 عامًا.

قد أكدت كيت أنها تحرص على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة" يوميا لإنقاص الوزن فهي من عشاق تناول الشوفان خاصة على طعام الأفطار فهو من الأطعمة التي تمنحها الطاقة الكافية لحضور المناسبات الملكية ، وممارسة الرياضة والركض خلف أطفالها الثلاثة".

وفقا لموقع اكسبريس ونقلا عن الطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي فقد تجمع كيت بين الأكل الصحي والمغذي فهي قد تستمتع بتناول العصائر المليئة بمضادات الأكسدة على الإفطار والعضوية على الغداء ومن المعروف أن أميرة ويلز تنغمس في المأكولات الإنجليزية التقليدية المفضلة على العشاء



تستمتع كيت أيضًا بالطهي مع أطفالها ، وصنع البيتزا والمكرونة وخبز الكعك ، كما قالت سابقًا ويقال إن كيت تحب بودنج التوفي اللزج ، ، الذي ادعى الطاهي الملكي أنها كانت الحلوى "المفضلة لديها".