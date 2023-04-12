بالأزرق.. كيت ميدلتون تتألق بإطلالة ساحرة في عيد الفصح بصحبة الأمير الصغير

ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة ساحرة وأنيقة للغاية، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفصح، وكانت بصحبة الأمير الصغير.



تفاصيل إطلالة كيت ميدلتون

وأطلت أميرة ويلز، كيت ميدلتون بباطوا طويل وأكمام طويلة باللون الأزرق، وأختارت حقيبة وقبعة بنفس لون الفستان، معى حذاء ناعم باللون البيج الناعم .

وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

إطلالة كيت ميدلتون

واكملت كيت ميدلتون إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادوا بألوان ناعمة، مع وضع الكحل الابيض لتبرز من جمال عينيها.

إطلالة كيت ميدلتون

واختارت كيت ميدلتون قرطين ناعمين باللون الفضي والأزرق مع خاتم ناعم تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

إطلالة كيت ميدلتون