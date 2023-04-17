رفضوا التواصل.. البنتاجون يوجه اتهامات حادة للصين

قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولين كال اليوم، إن بكين تجاهلت إلى حد كبير جهود الولايات المتحدة للتواصل مع الجيش الصيني.

وأضاف كولين كال خلال حدث استضافته مجلة "فورين بوليسي"، أن "الحقيقة هي أن الصين لا تستجيب لنداءاتنا، حيث تجاهلت جهود مشاركتنا معها إلى حد كبير". حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك الروسية".

ويعتقد كال أن الصين تفتقر إلى الإرادة السياسية للتواصل مع الولايات المتحدة.

وقال أيضًا، إنه إذا بقيت واشنطن مكتوفة الأيدي، فمن المرجح أن توسع الصين نفوذها بطرق تضر بالولايات المتحدة وحلفائها.

وليست هذه المرة الأولى التي يرفض فيها الجيش الصيني التواصل مع الجيش الأمريكي، ففي فبراير من هذا العام، وبعد حادث المنطاد الصيني الذي ظهر في المجال الجوي لواشنطن، وبعد اتهام بكين بمحاولة التجسس على الولايات المتحدة الأمريكية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه طلب التواصل مع نظيره الصيني، ولكنه رفض الرد.