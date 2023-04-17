كهربا يهدر هدف التقدم.. 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة

مرت 15 دقيقة من عمر المباراة بين الأهلي وسموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.

في الدقيقة الثانية أهدر محمود عبد المنعم كهربا فرصة هدف التقدم للأهلي، بعد أن مرر له أليو ديانج كرة رائعة داخل منطقة الجزاء سددها بشكل جيد ولكن تألق الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الذي أنقذ شباكه.

وحاول سموحة أكثر من مرة الوصول لمرمى الأهلي عن طريق الكرات الطويلة ولكن استقرت جميع الهجمات بين يدين محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم يتمكن أحد الفريقين السيطرة على مجريات المباراة، وتبادل الهجمات كان الشكل الواضح في أول 15 دقيقة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

خط الوسط :مروان عطية واليو ديانج وعمرو السولية

خط الهجوم : محمد شريف وبيرسي تاو وكهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : علي لطفي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وقفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وكوكا ومحمد أشرف

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:-

الهاني سليمان و أحمد حكم ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج بنجامين،حسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن.