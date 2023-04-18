ميدو: مرتضى منصور سيفوز بانتخابات الزمالك المقبلة

توقع أحمد حسام ميدو، دخول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي لانتخابات النادي المقبلة بعد زوال عضويته بقرار من محكمة القضاء الإداري.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تفسيري وتوقعي للفترة المقبلة في الزمالك كالآتي، الحكم الذي صُدر من محكمة القضاء الإداري سيقوم مرتضى منصور بالطعن عليه أو الاستشكال، وهذا الاستشكال سوف يتم إيقاف الحكم من خلاله، بعد قبول الطعن".



واختتم: "بعد قبول طعن مرتضى سيحق له الدخول في انتخابات نادي الزمالك المقرر عقدها بعد قرار محكمة القضاء الإداري، وسيفوز مرتضى منصور بتلك الانتخابات وسيعود إلى رئاسة الزمالك بشكل طبيعي.