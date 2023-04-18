ميدو يعلق على قرارات لجنة الانضباط: حزين على كهربا.. تصرفاته غريبه

علق أحمد حسام ميدو على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي 12 لقاء فضلا عن توقيع غرامة مالية عليه قدرها مليون جنيه، وكذلك القرارات الصادرة بشأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد بتفعيل دور لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإصدار قرارات حازمة على الجميع، سواء رئيس نادي الزمالك أو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي"



وأضاف: "الحقيقة أنا زعلان على كهربا، يقدر إنه يكون مهاجم منتخب مصر الأول، وكلنا أشادنا به على تركيزه خلال الفترة الماضية لكن للأسف كهربا بيضيع كل اللي بيعمله بتصرفات ملهاش لازمة واستفاد ايه لما راح غنى مع الجمهور بالشكل ده، استفدت السعادة اللحظية اللي هي وقتها لكن مفكرش في ايه ممكن يحصله بعد كدة حرام لاعب زي كهربا يمر بالمشاكل دي في مسيرته، وكان ممكن يتفادى معظم المشاكل دي"