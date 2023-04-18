أحمد كريمة: شم النسيم عيد مصري قديم لا علاقة له بأديان

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن شم النسيم هو عيد وطني مصري قديم لا علاقة لها أديان او شرائع .

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" كنا نأتي بسنابل القمح للاحتفال بعيد شم النسيم قديما ".

وأضاف أحمد كريمة :" من يكره الحياه ويحكم بالبدع والكفر يتبع مدرسة معروفة نسأل الله أن يطهرنا منها ".

وتابع أحمد كريمة :" لا مانع من الترويح عن القلوب والاحتفال بالإجازات والأعياد والألعاب الرياضية، وذلك في حدود الأداب العامة".

وأكمل أحمد كريمة:" مصر شهدت خلال هذا العام العديد من الأعياد للمسلمين والاقباط ".