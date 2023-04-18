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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في احتفالية كبرى.. محافظ مطروح يكرم حفظة القرآن الكريم |صور

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم حفظة القران الكريم

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف مطروح احتفالا بليلة القدر وتكريم الفائزين في المسابقة المحلية الكبرى لحفظ القرآن الكريم ولجنة الاختبار آت، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب عيسى أبو تمر عن الهيئة البرلمانية بمطروح والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء بمطروح والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات ومشايخ مديرية الأوقاف وعمد ومشايخ مطروح وحفظة القرآن الكريم المكرمين وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

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تضمنت الاحتفالية عرض فيلم عن فعاليات وتصفيات المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم بمطروح
تبعها عرض إنشاد ديني، ثم كلمة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والتي أوضح فيها فضل ليلة القدر وكرامة حفظ القرآن الكريم لصاحبها، وكيف دعا القرآن إلى السلام والمحبة وفي ليلة القدر كان ميلاد الأمة بدستورها العظيم.


وفي كلمته أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن بالغ سعادته مع الاحتفال بحفظة القرآن الكريم وتكريم نخبة من خيرة أبناء مطروح في المسابقة المحلية الأولى لحفظة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والذين تم اختبارهم واختيارهم على يد كبار علماء وأئمة مديرية أوقاف مطروح
لتأتي هذه المسابقة التي تم الإعلان عنها العام الماضي لتكون مسابقة أكبر وأشمل... ليس على فقط مستوى المحافظة... ولكن التطلع لتكون على مستوى الجمهورية وحتى الوصول لتكون مسابقة دولية تجرى على أرض مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف.


وأكد محافظ مطروح على دعمه لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة.


ووجه الشكر لوزارة الأوقاف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته ودعمه بالتعاون مع محافظة مطروح لهذه المسابقة الكبرى. وكل جهود الارتقاء بالدعوة ومساجد مطروح، والشكر لمشايخ مديرية أوقاف مطروح ولجنة التقييم والاختبار.
 

كما وجه الشكر على الجهد المبذول من أجل إنجاح هذه المسابقة المتميزة مع التطلع إلى استمرارها مع توسعة نطاقها ليعلم بها جميع أبناء مطروح حتى أقصى القرى والنجوع مع ما تزخر وتفخر به مطروح من أبنائها.

محافظ مطروح يكرم حفظة القران الكريم
محافظ مطروح يكرم حفظة القران الكريم
محافظ مطروح يكرم حفظة القران الكريم
محافظ مطروح يكرم حفظة القران الكريم
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