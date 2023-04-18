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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: صفقات الزمالك هذا الموسم دون المستوى

الزمالك
الزمالك

قال محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، إن فريق الزمالك يعاني من حالة من عدم الإتزان الفني هذا الموسم، وبات بعيدا عن الفوز بأي لقب هذا الموسم.

وأضاف محمود أبو الدهب، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الزمالك تعاقد مع أكثر من لاعب هذا الموسم ليس على المستوى الفني، ولا يشعرون بأهمية القلعة البيضاء وتاريخه وبطولاته".

وأوضح : "من وجهة نظري أن صفقات فريق الزمالك هذا الموسم دون المستوى الفني، ويجب إعادة النظر فيها من جانب أوسوريو".

المقاولون يخطف تعادلا مثيرا من الزمالك 

خطف المقاولون العرب نقطة ثمينة من الزمالك في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.

سجل جون أوكلي، هدف التقدم لذئاب الجبل في شباك الزمالك في الدقيقة 25.

وأدرك زيزو هدف التعادل من متابعة جيدة في الدقيقة 34.

وعزز مصطفى شلبي النتيجة لصالح نادي الزمالك وسجل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وأحرز المقاولون العرب هدف التعادل في الوقت القاتل أمام الزمالك عن طريق فادي فريد.

ويحافظ الزمالك على المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وارتفع رصيد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وهدد الزمالك مرمى المقاولون العرب برأسية منسى ولكن يتصدى لها أبو السعود ببراعة .

وحرم القائم الزمالك من هدف التقدم بعد تسديدة قوية من دونجا.

الأهلى الزمالك المقاولون الدوري الممتاز

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