مندوب الصين في مجلس الأمن: التحركات الأمريكية في المنطقة تهدد كوريا الشمالية

قال مندوب الصين في مجلس الأمن اليوم، إنه في الوقت الحالي، تشعر الصين بقلق عميق بسبب الأوضاع المتوترة في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف تشانج جون، لقد سمعت للتو أن بعض الأعضاء يدينون دولًا أخرى بعبارات قاسية، ولكن في الحقيقة الوضع في شبه الجزيرة وصل إلى هذه النقطة بسبب أناس آخرين ليس له علاقة بالمنطقة. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.

وأكد تشانغ جون خلال جلسة مجلس الأمن حول القضية النووية الكورية، أن قضية شبه الجزيرة، التي تم تأجيلها لعقود من مخلفات الحرب الباردة، هي في الأساس قضية أمنية. فمنذ الهدنة في شبه الجزيرة، لم يتم إنشاء آلية سلام.

وتابع تشانج، تواجه كوريا الشمالية تهديدات أمنية ضخمة وضغوطًا من أجل البقاء، ولم تحظ مخاوفها المشروعة بالاهتمام والاستجابة الكافيين لفترة طويلة.

وأشار إلي أنه في الآونة الأخيرة، أجرت الولايات المتحدة بشكل متكرر تدريبات عسكرية في جميع أنحاء شبه الجزيرة، حيث نشرت أسلحة استراتيجية مثل حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية وقاذفات القنابل B-52، مما أدى إلى تفاقم شعور كوريا الشمالية بانعدام الأمن بشكل خطير. وهذا هو السبب الرئيسي للتوتر الحالي بشأن شبه الجزيرة.