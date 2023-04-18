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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حضور 15 ألف متفرج.. حصاد نشاط صندوق التنمية الثقافية في شهر رمضان

ليالي رمضان
ليالي رمضان

اختتم النشاط الثقافى والفنى الذى نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بمراكز الابداع التابعه له بمناسبة شهر رمضان، حيث تم تنفيذ 84 ليلة عرض فى 12 مركزًا لللإبداع، وبلغ إجمالي الحضور حوالي 15 ألفا من مختلف الأعمار.

تنوع النشاط ما بين : أمسيات دينية وثقافية ، غناء وإنشاد ديني، وندوات ثقافية، وصالونات شعرية، وعروض تراثية ، وحكايات من السيرة الهلالية، وعروض مسرحية، بالإضافة إلى عروض غنائية ومسرحيات وورش فنية للأطفال ودمجهم مع اصحاب الهمم، ومن هذه الانشطة منها استضافة الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الاوقاف ، الكاتب الروائى دكتور يوسف زيدان، فرقة المولوية للدكتور عامر التونى، الشيخ محمود التهامى، المنشد على الهلباوى، الفنان الكبير احمد ابراهيم، السيرة الهلالية للشيخ زين محمود، اوركسترا النور والامل، الفنانه منال محى الدين، صالون الشاعر الكبير احمد عبد المعطى حجازى، المنشد الشيخ ايهاب يونس، الفنانه رانيا يحي ، الفنانه شاهيناز، الفنان النوبى كرم مراد، الشاعر الكبير ياسر قطامش ، بالاضافة الى عروض مسرحية نتاج ورش التمثيل لشباب الموهوبين.

كما حضر النشاط عدد من الشخصيات العامة، والدبلوماسيين، والاعلاميين ابرزهم : الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين وعدد من الدبلوماسيين بسفارة مملكة البحرين بالقاهره، ومن سفارة اسبانيا بالقاهره خوسيه سانشيت المستشار الاعلامى و الفارو ترافيسيدو القنصل العام، والاعلامى الكبير احمد المسلمانى، الكاتب الصحفى والشاعر وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع.

وأعرب هاني أبو الحسن، رئيس القطاع عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير، وأكد أن معظم العروض رفعت لافتة "كامل العدد"، كما أشار إلى انه حرص فى اعداد البرنامج على التنوع الثقافي والفني ليناسب جميع الأذواق ولإتاحة الفرصه لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع والاستفاده بالبرنامج، كما وجه الشكر

لفريق العمل بالقطاع وجميع الفرق الفنية، ومديرو الندوات، والاعلاميين، والجمهور الذين ساهموا في نجاح النشاط.

 

النشاط الثقافي والفني صندوق التنمية الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة 84 ليلة عرض امسيات دينية وثقافية الدكتور محمد مختار جمعة

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