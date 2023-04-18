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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس قوات الدعم السريع السودانية يكشف تفاصيل محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي

دقلو
دقلو

كشف رئيس قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، عن تفاصيل المحادثة التي أجراها معه، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقال دقلو- عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الثلاثاء: “ناقشنا القضايا الملحة في السودان، وإخلاصنا المشترك للحرية والعدالة والديمقراطية لشعبنا”.

وأضاف “نحن ندرك التحديات الماثلة أمامنا، ونقف بحزم ضد التطرف الذي يقوض تقدمنا ​​نحو مجتمع عادل وديمقراطي، وعلى الرغم من عدم رغبة المشاركين في هذه الحرب؛ فمن الضروري حماية شعبنا والدفاع عن قيمنا”.

وتابع زعيم قوات الدعم السريع: “أكدنا من جديد التزامنا الراسخ بحماية المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتنا؛ مما يعكس احترامنا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة”.

واسترسل: “ممتن للسيد بلينكن والولايات المتحدة؛ لدعمهما المستمر، والتزامهما المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان، سيكون لدينا دعوة أخرى لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد؛ من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا”.

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