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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرازيل يثني على روسيا وينتقد الولايات المتحدة بسبب أوكرانيا

صدى البلد

لاقى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادات من الولايات المتحدة، الإثنين؛ بسبب تصريحاته الأخيرة التي أشارت إلى أن الغرب 'شجع' الحرب بتسليح أوكرانيا، بينما أشاد به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف؛ لاقتراحه إجراء محادثات سلام.

التقى لافروف ، الذي كان يقوم بزيارة إلى برازيليا ، مع لولا، وشكر البرازيل على جهودها لحل النزاع، لكن متحدثا باسم البيت الأبيض اتهم لولا 'بترديد الدعاية الروسية والصينية دون النظر إلى الحقائق'.

قدم لولا نفسه كوسيط لمحادثات السلام؛ لإنهاء الصراع في أوكرانيا، الذي بدأ عندما غزت روسيا الدولة المجاورة في فبراير 2022، واستند هذا الاقتراح إلى تقليد البرازيل المتمثل في عدم التدخل والدبلوماسية المفتوحة.

لكن لولا أثار غضب الكثيرين في الغرب بتعليقاته، في مطلع الأسبوع؛ عندما دعا القوى الغربية إلى التوقف عن تزويد الحرب بالسلاح. 

جاءت التعليقات بعد فترة وجيزة من عودته من الصين، حيث ناقش الأمر مع رئيسها شي جين بينغ.

وقال لولا يوم السبت في تصريحات للصحفيين 'على الولايات المتحدة التوقف عن تشجيع الحرب والبدء في الحديث عن السلام.'

كما دعا مجموعة من الدول غير المتورطة في الحرب إلى إشراك روسيا وأوكرانيا في محادثات السلام.

وقال 'لكن علينا أيضا التحدث مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. علينا إقناع الناس بأن السلام هو الطريق'.

وصرح لافروف للصحفيين في برازيليا، أمس الاثنين، بأن موسكو 'ممتنة لأصدقائنا البرازيليين لفهمهم الواضح لنشأة الوضع'.

وقال 'نحن ممتنون لرغبتهم في المساهمة في إيجاد سبل لتسوية هذا الوضع'.

ومن جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض ، يوم الإثنين: إن تصريحات لولا كانت 'ببساطة مضللة' وأخطأت الهدف من خلال 'الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا بطريقة ما غير مهتمة بالسلام، أو أننا نتشارك المسؤولية عن الحرب'.

حتى الآن بين الدول الغربية، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة لولا للسلام، كما أن دعوة الرئيس البرازيلي لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تكن جيدة بين معظم الدبلوماسيين.

وقال سفير أوروبي في برازيليا: 'هذا يدق ناقوس الخطر' ، مضيفًا أن إنهاء إمدادات الأسلحة لأوكرانيا يعد بمثابة انحياز إلى جانب روسيا.

وأضاف الدبلوماسي- الذي طلب عدم الكشف عن هويته-: 'إنها حرب عدوان ودفاع. إذا لم يكن لديهم أسلحة ، يفقد الأوكرانيون حق الدفاع عن النفس'.

وتقول كييف وواشنطن وحلفاء آخرون إن وقف إطلاق النار الآن سيجعل روسيا تسيطر على الأراضي التي استولت عليها بالقوة ، ولأوكرانيا الحق في السعي للحصول على أسلحة غربية لطرد الغزاة.

كما رفض الاتحاد الأوروبي اقتراح لولا بأن تتحمل أوكرانيا وروسيا مسؤولية الحرب. وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن كل المساعدات تستهدف 'الدفاع الشرعي' لأوكرانيا.

في وقت سابق من هذا العام ، رفض لولا تزويد أوكرانيا بالذخيرة ، كما ورد أن ألمانيا طلبت.

واشنطن البرازيل دا سيلفا وزير الخارجية الروسي الصين ماكرون

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