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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال أمريكيين في نيويورك بتهمة إدارة «مركز شرطة سري» صيني

صدى البلد

اعتقل عملاء فيدراليون، أمريكيين اثنين، من سكان نيويورك؛ بزعم تشغيل 'مركز شرطة سري' صيني، في منطقة الحي الصيني بمانهاتن، يوم الأثنين، فيما وصفه ممثلو الادعاء، بأنه “جزء من حملة على استهداف بكين المزعوم للمعارضين”.

ويواجه لو جيانوانغ ، 61 عامًا ، وتشين جين بينغ ، 59 عامًا، اتهامات بالتآمر للعمل كعملاء للحكومة الصينية دون إبلاغ السلطات الأمريكية، وعرقلة سير العدالة، وتم إطلاق سراحهما بكفالة؛ بعد مثولهما الأولي أمام محكمة بروكلين الفيدرالية.

وأفاد تحقيق في عام 2022، نشرته مجموعة الدفاع Safeguard Defenders، ومقرها إسبانيا، بأن الصين أنشأت 'محطات خدمة' في الخارج، بما في ذلك في نيويورك، عملت بشكل غير قانوني مع الشرطة الصينية؛ للضغط على الهاربين للعودة إلى الصين.

وقالت الحكومة الصينية إن هناك مراكز خارج الصين يديرها متطوعون محليون ، وليس ضباط شرطة صينيون ، تهدف إلى مساعدة المواطنين الصينيين على تجديد الوثائق وتقديم خدمات أخرى.

وقال المدعون، إن “لو” و"تشين" مواطنان أمريكيان، يقودان منظمة غير ربحية، تتمثل مهمتها في توفير مكان للتجمع الاجتماعي للأشخاص من مقاطعة فوجيان الصينية.

وقبل إغلاقها في خريف عام 2022، شغل المكان المشار إليه على أنه “قسم شرطة سري صيني” في نيويورك، طابقًا كاملاً في مبنى في الحي الصيني، بالقرب من جسر مانهاتن.

وقال ليو بينغيو ، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة: إن الموقع يستخدم 'على أقل تقدير' للخدمات الحكومية مثل مساعدة بعض المواطنين الصينيين على تجديد رخص القيادة الخاصة بهم - وهو نشاط كان يجب الكشف عنه للسلطات الأمريكية. لكنه قال إنه استخدم أيضا لمزيد من الأنشطة 'الشريرة'.

وأضافوا أنه في عام 2022 ، ساعد “لو” في فتح ما يسمى بمركز الشرطة وطلبت منه الحكومة الصينية تحديد مكان فرد يعيش في كاليفورنيا يُعتبر ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية. 

وقال ممثلو الادعاء إن "لو" سعى في عام 2018 إلى إقناع شخص، تعتبره الصين هاربًا، بالعودة إلى الوطن.

وقال ممثلو الادعاء، إن “لو” و"تشين" اعترفا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنهما حذفا اتصالاتهما مع مسؤول حكومي صيني.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، في نوفمبر، أنه 'قلق للغاية' بشأن وجود مثل هذه المحطات في المدن الأمريكية.

واتهم المدعون في السابق، أكثر من 10 مواطنين صينيين، وآخرين، بشن حملات مراقبة ومضايقة ضد المعارضين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال محاولة إعادة الأشخاص الذين تعتبرهم الصين هاربين.

الحكومة الصينية السلطات الأمريكية مانهاتن نيويورك الشرطة

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