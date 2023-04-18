إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمحور 30 يونيو اتجاه السويس جنيفه.

أسفر الحادث عن إصابة سعيد خالد محمد، 28 سنه، السويس الجناين، كدمات متفرقه بالجسم، زين سعيد خالد، خمس سنوات، اشتباه كسر بالساعد الأيمن،جرح قطعي 5 سم بالوجه، أحمد عبد الله البهلول،32 سنه الشرقية، اشتباه كسر بالساق اليمنى، جرح 4 سم بالعين اليمنى، خالد سعيد خالد، ٨ سنوات، السويس الجناين، اشتباه ما بعد الارتجاج، كدمات، وسحجات متفرقه بالجسم، غزل سعيد خالد، سنه ونص، اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، جرح قاطعي 15 سم بالرأس، مجهول الاسم والعنوان45 سنه، جرح متهتك وفروه الرأس، اشتباه كسر بالذراعين.

تم نقل المصابين الي مستشفى فايد لتلقي العلاج اللازم.