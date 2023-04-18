بسبب إنفاق أمواله.. أب يقتل نجله بمصر الجديدة

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية وانهال على نجله بالسكين ليلقي مصرعه في الحال، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً بالعثور على جثة طفل ١٤ سنة يعمل منادي سيارات بدائرة القسم غارقاً في دمائه .

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن والده عامل بمحل أحذية وراء قتله بعد مشاجرة بينهما قام خلالها الطفل بالتعدي علي والده بعصا خشبية، إلا ان الأب التقطها منه وطعنه بسكين ليلقي مصرعه وذلك بسبب ان الاب اكتشف أن نجله أنفق أمواله نتيجة عمله كمنادي سيارات مخالفاً اتفاقهما بجمع الأموال تمهيداً للسفر في فترة العيد الي بلدتهما بسوهاج .

تم ضبط المتهم وأداة الجريمة واعترف بارتكابه الحادث وتولت النيابة التحقيق .