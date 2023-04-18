فريق ديوان محافظة كفرالشيخ يواجه مجلس مدينة دسوق في نهائي الدورة الرمضانية

نظمت محافظة كفر الشيخ، الدورة الرمضانية الأولى للعاملين بالمحليات بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبد العليم، مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة.



وشارك في الدورة 8 فرق، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى مجالس مدن "فوه، دسوق، بلطيم، مطوبس"، والمجموعة الثانية "ديوان عام محافظة كفر الشيخ، مجلس مدينة قلين، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وفريق محو الأمية"، وصعد للمباراة النهائية من المجموعتين، فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.

ومن المقرر أن تشهد الصالة المغطاة بإستاد كفر الشيخ، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.