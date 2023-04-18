بتكلفة 6 مليارات جنيه..محافظ كفر الشيخ يكشف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمطوبس

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض مركز ومدينة مطوبس، بالإضافة لعرض حصر بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومراجعة خطط تشغيلها ومراحل نقل الموظفين للعمل بالمواقع الجديدة، متابعة موقف تركيب العدادات للمنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من بنائها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه راجع موقف مشروعات الصرف الصحي المطروحة مؤخرا، وتفاصيل وإجراءات البدء في تنفيذها، مشددا على جهات المرافق المختلفة بتسهيل إجراءات استصدار مقايسات تركيب العدادات بالمنشآت الحكومية المختلقة، كما وجه جهاز تعمير الساحل الشمالي بسرعة انتهاء تسليم 13 وحدة ومركزاً طبياً جديداً جارياً إنشاؤها ضمن حياة كريمة بمركز مطوبس أسوة بتسليم 10 وحدات صحية تم رفع كفاءتها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه استعرض نسب تنفيذ إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، موجها الشكر للقائمين على التنفيذ على مستوى التنفيذ المتميز، إضافة لتنفيذ 54 مدرسة ما بين الصيانة الشاملة والإنشاء الجديد بنسبة 100 %، ومراجعة موقف الفرش والتجهيزات وتوصيل المرافق والعدادات والتشغيل وتوجيه الشكر لنهو الأعمال بالتوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ، أنه شدد على سرعة الانتهاء من فرش وتجهيز 10 مجمعات حكومية وزراعية جديدة بجميع القرى الأم، والانتهاء من خطط تدريب العاملين بها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات، وضمان اختيار أفضل العناصر للانتقال للعمل بتلك المجمعات خلال شهرين علي الأكثر، كما شدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروعات الصرف الصحي بقرية منية المرشد، والتي تم طرحها مؤخرا، وسرعة انتهاء عملية استبدال خطوط الصرف الصحي القديمة بالقرية لخدمة كافة المناطق المستهدفة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه اطلع على موقف رفع كفاءة وتطوير محطات مياه الشرب بقرى مركز مطوبس، موجها بسرعة دفع الأعمال بمحطة مياه الشرب الشمالية، ومحطة مياه الشرب بمنية المرشد، وباقي المحطات لنهو الأعمال ودخول الخدمة بحد أقصى نهاية شهر مايو القادم، كما وجه شركة مياه الشرب بسرعة الانتهاء من استكمال خط مياه 12 بوصة المغذي لقرى كوم دميس.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه كلف محمد رأفت، معاون المحافظ، بسرعة نزول لجان استلام جميع مراكز الشباب بالتنسيق مع لجان التسليم المشكلة واستشاري رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، لا سيما أن نسبة التنفيذ الإجمالية 100 % ل 13 مشروعا وجاهزية الفرش والتجهيز، وسرعة إنهاء 4 مشروعات بنسبة 99 %، كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال ب26 كوبري جديد بنسبة تنفيذ 82 % ودفع العمل بكباري قناة برمبال والمعهد الديني والسمك2، كما كلف معاون المحافظ بالتنسيق مع الحماية المدنية للانتهاء من إجراءات مراجعة اشتراطات الحماية المدنية ووحدات الإسعاف الجديدة تمهيدا لدخولها الخدمة، مراجعة موقف توصيل المرافق ل 18 عمارة جديدة بمختلف قرى المركز بنسبة تنفيذ 90 % تمهيدا للبدء في استلامها منتصف شهر مايو القادم بإذن الله.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمت مراجعة موقف إنشاء 9 مكاتب بريد جديدة بقرى مركز مطوبس، وموقف استصدار الرخص بخلاف 5 مكاتب بريد داخل المجمعات الحكومية والتشديد على سرعة استلام هيئة البريد للمساحات المخصصة لهم بالمجمعات الحكومية، موجها بسرعة إنهاء أعمال تعدية السكك الحديدية لخطوط الغاز المغذية لقرى مطوبس بعد النجاح في الحصول على موافقات هيئة عمليات القوات المسلحة، وتنفيذ أعمال تعدية الغاز لقرى مركز مطوبس، تمهيدا لإنهاء أعمال الترفيع، مؤكدا أن نسب التنفيذ ببعض القرى أوشكت على الانتهاء مع التشديد على دفع العمل ببقية القرى، وتقديم جدول زمني بموعد انتهاء الأعمال في التوقيتات المحددة.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما تمت مراجعة موقف طرح أعمال الرصف للطرق الرئيسية بين القرى، وكذلك طرق دائرة الناحية والطرق الرئيسية بجميع القرى تمهيدا لرصف الطرق خاصة بعد وصول نسب تنفيذ المرافق المختلفة بمعدلات فاقت 95 %، كما راجع توصيل الألياف الضوئية ومدى توافر المهمات وتم التشديد على دفع العمل وزيادة معدل التنفيذ بالقرى التي لم يتم نهوها، واستعراض موقف مشروعات وحدات الحماية المدنية وإنشاء الأسواق والمواقف بإجمالي 14 مشروعا، ونسب تنفيذهم وإزالة العقبات التي تواجه التنفيذ ببعض المواقع وأشار المحافظ إلى ضرورة إنهاء تلك المشروعات خلال المدد المحددة قبل بداية شهر يونيو القادم بإذن الله ودخولها الخدمة.

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