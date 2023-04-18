ندى ثابت: شرم الشيخ استعادت مكانتها السياحية المعروفة

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بالإنجازات العظيمة غير المسبوقة التي تشهدها محافظة جنوب سيناء، وبالأخص مدينة شرم الشيخ، موجهة الشكر والتقدير إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على الجهود الكبيرة التي يبذلها هناك، والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل المحافظة بأكملها.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مدينة السحر والجمال "شرم الشيخ" استعادت مكانتها السياحية المعروفة، وشاهدنا جميعا استضافتها إلى القمم والمؤتمرات العالمية التي يشارك فيها شخصيات هامة من مختلف دول العالم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن شرم الشيخ إلى جانب كونها مدينة سياحية عالمية تضم أماكن في غاية الروعة والجمال، ومعالم طبيعية خلابة ساحرة، إلا أنها تضم عدد كبير من المساجد والكنائس الشهيرة، لاسيما مسجد المصطفى، وكاتدرائية السمائيين، وهي أكبر كنائس محافظة جنوب سيناء.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "اللواء خالد فودة شخصية قيادية وطنية محترمة، وله دور كبير وفعال في محافظة جنوب سيناء بأكملها".