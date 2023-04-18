جامعة الإسكندرية: المكتبة الرقمية أجرت تقييما للمجلات العلمية

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، أن المكتبة الرقمية قامت بإجراء تقييم مبدئي لمجلات جامعة الإسكندرية الحاصلة على 7 نقاط في تقييم المجلات المحلية المصرية والعربية التابع للمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم، أن التقييم يهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية هذه المجلات للإدراج في قاعدة بيانات Scopus وقاعدة بيانات JCR وكذلك دليل DOAJ، بهدف دراسة نقاط القوة والضعف لتحسين هذه المجلات قبل تقديمها للتقييم الرسمي خلال هذا العام.

وأشار الغندور إلى أن جامعة الإسكندرية تمتلك 5 درويات محلية موجودة بالفعل علي دليل DOAJ وتعمل الجامعة حاليا علي إضافة 13 مجلة بالدليل خلال هذا العام، كما تعمل الجامعة علي تحسين المجلات العلمية التالية مجلة الإسكندرية لعلوم الأراضي والمياه وجلة الجديد في البحوث الزراعية وجلة الاسكندرية العلمية للتمريض إلى قاعدة بيانات Scopus كمرحلة أولي، ومن ثم استكمال باقي المجلات الحاصلة 7 درجات بالتصنيف المحلي تباعا.

كما أكد أن المجلس يدرس الدخول في بوابة الألكسو للعلوم والتي تم إطلاقها منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك بغية ربط وتشبيك الباحثين والأكاديمين والمؤسسات العلمية من شتى أرجاء العالم ببوابة عربية موحدة، وتمكينها من إنشاء صفحات تعريفية خاصة بها، وربطها مع صفحاتها الأخرى على بوابات العلوم المتشابهة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون هذه البوابة أداة لإختيار خبراء ومحكمين ومشاركين في مشاريعها ومؤتمراتها وندواتها المرتقبة من بين المسجلين فيها.

وأكد الغندور على ضرورة التعاون مع المنظمة لتفعيل البوابة وتعميمها على الجامعات والمؤسسات والهيئات البحثية والأكاديمية والعلمية بجمهورية مصر العربية.