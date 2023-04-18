الصحة العالمية: الهجمات على منشآت الرعاية الطبية بالسودان انتهاك صارخ للقانون

ناشدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الأطراف المتحاربة في السودان، بوقف إطلاق النار لإخلاء المصابين والمحاصرين، الذين يعانون انقطاع الماء والكهرباء ونقص الغذاء.



وقالت هاريس، في كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهجمات على منشآت الرعاية الصحية انتهاك صارخ للقانون الإنساني والحق في الرعاية الصحية، ويجب أن تتوقف الآن".

وأوضحت هاريس أن المستشفيات في الخرطوم تفتقر بشدة إلى الإمدادات المنقذة للحياة، وأن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من الصعب تقديم الخدمات الأساسية.

وأضافت "انتقال أي شخص إلى أي مكان أمر خطير للغاية، وهو ما يجعل من الصعب جدا على الأطقم الطبية الوصول إلى المستشفيات".

وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل العشرات من المدنيين حتى الآن، بينما دعا المجتمع الدولي إلى وقف القتال واللجوء للحوار.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في السودان معرض لخطر الانهيار.

وأوضح فريد أيور رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان للصحفيين "الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها".