عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن حصيلة ضحايا اشتباكات السودان

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

 

ومن ناحية أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الرائد نجم الدين إسماعيل، عودته إلى صفوف القوات المسلحة والالتزام بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.


وتبرأ نجم الدين في مقطع فيديو من الميليشيا المتمردة، معلنًا انسلاخه عنهم، وداعيًا الله أن يجنب بلاده الفتن، ويحقن الدماء.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الجيش السوداني، أن الموقف العام مستقر وجرت اشتباكات محدودة مع الميليشيا المتمردة حول محيط القيادة العامة.

 

وسيطر الجيش السوداني على قواعد ومقرات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

 

وطالب منتسبي الدعم السريع الشرفاء بتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش خدمة للوطن، مضيفا أنه سيظل على العهد ولن يتراجع عن تنفيذ المسار السياسي الذي التزم به.

 

وتابع: "قواتنا تصدت لخطر داهم لم يسبق أن عايشته بلادنا من قبل. كما اعتذر الجيش للمواطنين عن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب بسبب تمرد قيادة الدعم السريع.

 

ودعا الجيش السوداني منتسبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة للانضمام إلى القوات المسلحة.
 

منظمة الصحة العالمية الجيش السوداني بورتسودان اشتباكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمعة ولا السبت.. البحوث الفلكية تحسم الجدل حول موعد عيد الفطر

الوقفة المتمم لرمضان والجمعة أول أيامه|البحوث الفلكية يؤكد موعد عيد الفطر المبارك

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

إيقاف محمود كهربا 12 مباراة.. وتغريم الأهلي ومرتضى منصور وحرمانه من دخول الملاعب

بـ100 مليون يورو| من أجل دوري أبطال أوروبا.. إجبار صلاح على الرحيل إلى هذا النادي

أول رد فعل من خالد الغندور على العقوبات الجديدة ضد محمود كهربا

أحمد موسى يعلق على قرار لجنة الانضباط في أحداث قمة الأهلي والزمالك

بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يستقبل رواد الفضاء قبل رحلتهم التاريخية.. صور

الفسيخ أشد خطورة.. بحوث الأغذية يكشف كوارث عن السمك المملح تؤدى للوفاة

208 ملايين جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

4 أبراج يترددون في التعبير عن الحب.. هل أنت منهم؟

86 عامًا وميبنش عمرها.. أكبر لاعبة كمال أجسام في العالم تكشف سر تمتعها بلياقة بدنية مذهلة

بصفقة قيمتها مليار دولار.. شركة SEGA بصدد الاستحواذ على لعبة Angry Birds

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواد السوشيال ميديا يسخرون من أغلى علبة كحك في مصر.. لن تصدق ثمنها

طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة.. كارثة صحية

سحورك عندنا.. طريقة عمل بطاطس بانيه بالجبنة

التمر باللبن على الإفطار .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

خرمت ودني ومش بصوم ومبفوتش حلقة من جعفر العمدة.. تصريحات صادمة للسيناريست تامر حبيب

فريق العمل في لوكيشن التصوير .. هل تغيرت نهاية مسلسل جعفر العمدة؟

ممدوح عباس له فلوس لازم ياخدها.. تصريحات ميدو عن أزمة نادي الزمالك|فيديوجراف

مدينة بالجزائر تحير العالم.. مخلوقات بشرية تطير في السماء |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ