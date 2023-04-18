مقلب رامز جلال.. شيماء سيف تعتذر لانتصار وتصرخ وتطلب المغفرة

وقعت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، في فخ مقلب رامز جلال، خلال حلقة اليوم، وظلت شيماء تصرخ على الهواء، وقدمت الاعتذار لـ الفنانة انتصار بعد الخلافات الأخيرة.

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز اللقطات:

كلام قليل الأدب.. شيماء سيف تفجر مفاجأة عن خلافها مع الفنانة انتصار





ردت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، على سؤال "الفنانة انتصار زعلانة في إيه" وقالت إنها ردت على انتصار بعد كلام قليل الأدب، وبعد ذلك خرجت انتصار وقالت أننى أفعل ذلك من أجل الترند.

ووجهت شيماء، اعتذار لـ انتصار على الهواء، وطلب رامز جلال من شيماء سيف، أن تتحدث من أجل أن يحصل على ترند".



جاية بـ جلبية .. رامز جلال يسخر من شيماء سيف

سخر الفنان رامز جلال ، من الممثلة الكوميدية شيماء سيف، بسبب ملابيها، قائلا :" انت جاية بـ ملابس سوداء.. وأنت ايه اللى لبساه ده.. جلبيه ده ولا ايه".

بطني وجعتني.. شيماء سيف تنهار في رامز نيفر إند

انهارت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، على الهواء، بسبب تعرضها لـ مقلب رامز، وقالت "بطنى وجعتني من الأكل".

هموت خلاص.. شيماء سيف تردد الشهادة وتطلب المغفرة بمقلب رامز جلال





توقعت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، أنها ستموت أثناء مقلب رامز جلال، وظلت تردد الشهادة، وتوقل هموت، هموت.

ودخلت شيماء في حالة صراخ وحالة من الرعب، أثناء تعرضها لـ مقلب رامز جلال.

لفظ خارج.. رد فعل شيماء سيف بعد اكتشاف مقلب رامز جلال





وجهت الفنانة شيماء سيف، شتائم كثيرة لـ رامز جلال وذلك بعد اكتشاف المقلب.

وقالت شيماء :" وحياة ربنا أنت ما عندك دم، وظلت توصفه بـ ألفاظ خارجة".

انهارت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، على الهواء، بسبب تعرضها لـ مقلب رامز، وقالت "بطنى وجعتني من الأكل".

لحظة وصول شيماء سيف ضحية رامز جلال لمكان المقلب





وصلت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، لـ مكان تنفيذ مقالب رامز جلال.

حيث وقعت شيماء ضحية لـ رامز خلال الحلقة التى ستعرض الحلقة اليوم الثلاثاء.

صراخ ورعب من شيماء سيف أثناء مقلب رامز جلال





دخلت الممثلة الكوميدية شيماء سيف، في حالة صراخ وحالة من الرعب، أثناء تعرضها لـ مقلب رامز جلال.