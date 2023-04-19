نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل المسلوق؟.. هل خضعت رنا رئيس لعملية تجميل بالأنف؟.. علامات تكشف الترمس المغشوش.. سعر صادم لملابس حمل ريهام حجاج في مسلسل جميلة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

45 دقيقة رياضة لحرق سعرات كحك واحدة | مفاجأة صادمة



مع إقتراب العيد وشراء البيوت كحك العيد، فقد يتسبب تناول كميات كبيرة منه في زيادة الوزن بشكل كبير، ولكن يمكن لأتباع بعض النصائح أن تساعد في عدم اكتساب الوزن، وتناول الكعك بأمان.



بعد تسمم أسرة ببني سويف .. أعراض التسمم الغذائي



أصيبت أسرة ببني سويف بها 5 أطفال باشتباه تسمم غذائي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تناولهم وجبة طعام فاسدة في المنزل، وقد أصيب الأطفال بـ إعياء، و مغص، وقيء.



من غير تعب ولاهد حيل .. أسهل طرق تنظيف البيت قبل العيد



ترغب الكثير من النساء فى معرفة طرق تنظيف البيت السهلة والسريعة قبيل الاحتفال بالأعياد حيث أنه من أصعب المهام المنزلية التى تواجه المرأة



ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مسلوقا؟.. خبيرة تغذية توضح



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد البصل المسلوق.



جمال شعبان: 8 أسباب تجعلك تتناول الترمس في العيد.. اكتشفها



قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومى للقلب، إن الترمس من الأطعمة الشهية والتسالي المصرية خاصة فى الاحتفالات وعيد الفطر.



بشرى لفاقدي البصر.. علماء يستطيعون إعادة الرؤية لمجموعة من الفئران



استطاع علماء أمريكيون من مختبرات في بوسطن تحقيق معجزة بإعادة البصر لفئران كانت مصابة بالعمى بسبب تقدمهم بالعمر، وقاموا بعمل ذلك عبر تجديد شبابها وتطوير أدمغتها لتصبح أكثر ذكاءً.



صورة صادمة.. هل خضعت رنا رئيس لعملية تجميل بالأنف



تم إستضافة الفنانة رنا رئيس مؤخرا في أحد البرامج وبدى تغيير كبير في ملامحها ، وبالأخص في أنفها؛ حيث ظهرت أنفها أصغر مما ظهرت عليه من قبل.



ماذا يحدث للجسم لو تناولت الخضار الطازج يوميا



يعد تناول الخضار والفواكه الطازجة من أكثر العادات الصحية التى ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية فلها الكثير من الفوائد للجسم.



للأصحاء والمرضى.. كيف تأكل كحك العيد بدون تعب



كحك العيد من أهم الحلويات المرتبطة بعيد الفطر المبارك فى البلاد العربية، ولكن هناك الكثير من الأشخاص يتعرضون لبعض المشاكل الصحية بعد تناوله بسبب اتباع العادات الخاطئة.



روح للمستشفى فورا.. أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ



يتخوف البعض من تناول الفسيخ والرنجة لما يمكن أن يسببه من الإصابة بالتسمم، وهو ما يدفعهم لتجنبه، والبعض الآخر لا يستطيع مقاومة تناول الرنجة والفسيخ، ولكن مع الإكثار من تناولها قد يصابون ببعض الأعراض.



منتشر في الأسواق.. علامات تكشف الترمس المغشوش



يعد الترمس من أشهر الأكلات التى ارتبطت بالاحتفالات والأعياد وأوقات التجمعات العائلية والرومانسية سواء فى المنزل أو على الكورنيش.



لتجنب المضاعفات.. 5 نصائح مهمة لمرضى السكري في رمضان



يحتاج مرضى السكري إلى الانتباه لما يتناولونه في شهر رمضان، لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم والمضاعفات التي يمكن أن تترتب عليها.

