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مرأة

وداعا للتعب.. حيل سهلة وسريعة لتنظيف المنزل

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:31 م
وداعا للتعب.. حيل
وداعا للتعب.. حيل سهلة وسريعة لتنظيف المنزل
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اسماء محمد
تعد مهمة تنظيف المنزل من أصعب المهام التى تواجه المرأة حيث تستغرق منها الكثير من الجهد والوقت حتى تحصل على المنزل المثالى.

قدم موقع " برايت سايد " مجموعة من الحيل التى تجعل تنظيف المنزل مهمة سهلة وسريعة.

مرايا خالية من الخطوط
إذا لم تكوني من محبي منظفات النوافذ التجارية باهظة الثمن التي تترك تلك الخطوط المزعجة على مراياك ، فيمكنك صنع منظفك الخالي من السموم في المنزل، اصنعي محلولًا من صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين ، ورشيه على المرآة وامسحها بإسفنجة لإزالة أي بقع.

يمكنك أيضًا استخدام كريم الحلاقة، لن تجعل الأسطح الزجاجية تلمع فحسب، بل ستمنع أيضًا تراكم البخار على مرآة الحمام بعد الاستحمام الساخن.

حوض استحمام فوارة

تتمثل إحدى طرق التخلص من الجراثيم وإضفاء مظهر جديد على حوض الاستحمام الخاص بك مرة أخرى في استخدام مزيج من نصف كوب من الخل وكوب من الكحول المحمر وربع كوب من الماء، وأضيفي جميع المكونات إلى 4 ليترات من الماء الدافئ، وزعي المزيج بالتساوي على المناطق المتسخة ، واتركيه لمدة 15 دقيقة ، ثم اشطفيه جيدًا. ستندهش من مدى نظافة دشك.

مرحاض نظيف

يمكن أن يكون شطف الفم القياسي منظفًا مثاليًا للمرحاض. قم بإذابة غسول الفم أو معجون الأسنان في الماء ، ثم ضعي الخليط على السطح المتسخ ، وانتظري لمدة 30 دقيقة ، ثم افركيه جيدًا بفرشاة المرحاض واشطفه.

بلاط نظيف

ستساعدك كرة قطنية مغموسة في مبيض الأكسجين على الحفاظ على بلاطك لامعًا وخاليًا من بقع الماء ويمكنك أيضًا استخدام غسول الفم أو معجون الأسنان لهذه الوظيفة.

التخلص من الصدأ

التخلص من الصدأ أسهل مما قد يبدو ما عليك سوى صب الملح فوق المنطقة الصدئة ، وفركها ، ثم عصر بعض عصير الليمون فوقها. يتفاعل عصير الليمون مع الصدأ ليذيبه عن السطح ، ويمتص الملح بقع الصدأ واتركي المحلول طوال الليل واغسليه في الصباح.

سقف خالي من الغبار

لسقف نظيف وخالٍ من الغبار ، استخدم مزيجًا من جزء من الخل مع جزء من الماء الدافئ واغمس ممسحة في المحلول المُجهز وابدأ في تنظيف السقف. يرجى أن تضع في اعتبارك أنه يجب عليك ارتداء نظارات السلامة عند القيام بهذا النوع من العمل.

ستائر الحمام النظيفة

في زجاجة رذاذ ، اخلطي 16 أونصة سائلة (500 مل) من المُبيض متعدد الأغراض و 2 ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق، رشي هذا المحلول على كامل سطح ستارة الدوش واتركه لعدة دقائق ثم اشطفيه، ستبدو ستارتك جديدة مرة أخرى.

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