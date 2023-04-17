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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال 24 ساعة.. طريقة عمل الترمس الحلو في العيد

صدى البلد

يعد الترمس من التسالي التي تقدم في العيد  وتقبل ربات المنزل الي شراء الترمس لعمله قبل المناسب أن ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل ترمس حلو / سريع 

المقادير 

ماء

كمون

ملح

طريقة عمل الترمس السريع:

1-احضرى وعاء كبير من الماء وضعى فيه الترمس وانقعيه لمدة 18 ساعة.

2-قومى بتبديل المياه المنقوع فيها الترمس، ثم ضعى مياه جديدة وضعيه على النار لمدة جيدًا وبعدما يصل لمرحلة الغليان، نتركه 5 دقائق ثم ننزعه من على النار.

3-قومى بغسل الترمس مرتان أو ثلاث مرات حتى يبرد تمامًا.

4-احضرى وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركى الترمس منقوع فيه لمدة 7 ساعات.

5-بعدها قومى بغسل الترمس جيدًا، وضعيه فى الثلاجة و ضيفى له الملح عليه قليل من الماء.

6-عند تقديم الترمس قومى بوضع الكمون المطحون وعصير الليمون حتى تحصلين على مذاق مميز.

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