جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسني بعنوان خواطر رمضانية، والتي لقت استحسان وحضور طلابي واسع.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الداعية مصطفى حسني وأهداه درع الجامعة، مؤكدًا خلال لقاءه به على أهمية دور شباب الدعاة في تعريف الشباب بأهمية الاعتدال وحب الوطن ودورهم القوي في بنائه، بجانب الاهتمام بدينهم واتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حب موطنه.

ومن جانبه تحدث الداعية الإسلامي مصطفى حسني في عدد من الموضوعات مثل رسالة الإسلام التي جاءت مناسبة للجميع ليشعرون بمكانتهم، وجاءت رحمةً للعالمين، كما أن لغة الإسلام هي لغة مخاطبة للعقول، بالإضافة للحديث عن التوبة فهي مفتوحة للجميع في أي وقت والله يستقبل كل من يطرق بابه حتى العاصي تقبل توبته.

كما اكد حسني أن الاسلام دين المعاملة وهي أحد الأسس الجوهرية في الدين الإسلامي فالإسلام ليس دين عبادات فقط بل دين معاملات ويجب أن يتحلى المسلم بالصفات الحميدة.

