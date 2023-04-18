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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في السودان: نراقب الوضع في الخرطوم والمناطق المحيطة بها

صدى البلد

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان أنها تراقب الوضع عن كثب في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.. موجهة النصح لرعاياها بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وأوضحت السفارة الأمريكية - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - أنه لا خطط في الوقت الراهن لإجلاء الرعايا الأمريكيين نظرا لتردي الأوضاع الأمنية وفي ظل إغلاق المطارات في السودان.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد رحب بالهدنة الإنسانية في السودان التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، معتبرا أنها ضرورية وتمثل خطوة مهمة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

السودان السفارة الأمريكية الخرطوم قناة الحرة الأمريكية الأمين العام لجامعة الدول العربية

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