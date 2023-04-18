الدوري السعودي.. الهلال يحسم الديربي بثنائية في شباك النصر

حسم فريق الهلال ديربي الرياض لصالحه، بانتصاره على غريمه النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة دوري روشن “الدوري السعودي”.

افتتح النيجيري أوديون إيجالو التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويسجل ثاني أهدافه وأهداف فريقه في الدقيقة 62 بنفس الطريقة، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وسجل رونالدو هدفًا لـ النصر في الدقيقة 77، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد النصر عند 53 نقطة في المركز الثاني، لتتعقد آماله في التتويج ببطولة الدوري.

تشكيل الهلال

وضم تشكيل الهلال كلا من:



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – جانج هيون سو – محمد جحفلي – محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويلار – سلمان الفرج – كاريلو

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – إيجالو – موسى ماريجا

وضم تشكيل النصر كلا من:

تشكيل النصر

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: جيسلان كونان – عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس – سلطان الغنام

خط الوسط: لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – أيمن يحيى

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا