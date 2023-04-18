الرضا والثقة بالله.. هاني الناظر يروي قصة شفاء شخص من مرض جلدي صعب

نشر الدكتور هانى الناظر استشارى أمراض الجلدية، منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك “كان عندي النهاردة مريض بتابع بانتظام من فترة من مرض جلدي صعب” .

هاني الناظر يروي قصة مريض لديه مرض جلدي صعب





وتابع الناظر في منشور: “ وبعد ما فحصته لاحظت اختفاء أعراض المرض فقلت له الحمد لله والف سلامة على الشفاء ولو سمحت وقف العلاج، فقال لي طيب يا دكتور المرض ممكن يرجع تاني ؟ فقلت له العلم عند الله ودعنا نتفائل وان شاء الله لا يعود"





وأكمل الناظر: “ فقال لي طيب بخبرة حضرتك ممكن يرجع ام لا! فرديت عليه قائلا يا سيدي الفاضل اذا كنت انا لا ادري اذا كنت سوف اكون موجود بعد خمس دقائق امامك ام لا فكيف لي ان اعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل ؟ فلم يعجبه كلامي !!”



وأضاف الناظر في منشوره : “ فقلت له ياعزيزي الغيب في يد الله فادعوه بان يحفظك ويمنع عودة الإصابة وتأكد ان علم الله اكبر بكثير جدا من علمي، وخبرتي فنظر لي نظرة فيها عدم الرضا على ما قلته، وقال لي كنت انتظر منك رد قاطع"



وكان رد الدكتور هاني الناظر، بأنه " ابتسم وقال له عليك بالدعاء لله وانتظر منه الخير، فانا اجتهد في حدود علمي وخبرتي لكي اكتب افضل العلاجات أما الشفاء والعافية وحمايتك من عودة المرض فهي بيد الله الذي خلقني ومنحني العلم من عنده وخلق حضرتك ومنحك الشفاء والعافية من عنده !فابتسم شاكرًا.. و"قال ان شاء الله ما يرجعش المرض ففرحت جدا وقلت له ايوة كدة ودعوت له من قلبي ".

