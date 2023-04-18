60 ألف جنيه.. سعر صادم لملابس حمل ريهام حجاج في مسلسل جميلة

تألقت الفنانة ريهام حجاج بإطلالات رائعة خلال مسلسل جميلة والذي يعرض في السباق الرمضاني 2023، وفي سياق الدراما ظهرت ريهام حجاج وهي حامل، واختارت إطلالات أنيقة ومناسبة للحمل.





سعر إطلالات ملابس حمل ريهام حجاج فى مسلسل جميلة

وظهرت ريهام حجاج بفستان ملون أنيق واسع من العلامة التجارية Max Mara من مجموعة Resort 2023، ويصل سعره إلى 1560 دولارا، أي ما يعادل 48 ألف جنيه تقريبا.

وظهرت ريهام حجاج بـ Shirt Dress أنيق، بخطوط طولية زرقاء من الأمام ومن الخلف بخامة مطبوعة بالورود، من العلامة التجارية ERIKA CAVALLINI، يصل سعره إلى 627 دولارا، أي ما يعادل 20 ألف جنيه.

سعر إطلالات ملابس حمل ريهام حجاج فى مسلسل جميلة

سعر إطلالات ملابس حمل ريهام حجاج فى مسلسل جميلة

سعر إطلالات ملابس حمل ريهام حجاج فى مسلسل جميلة