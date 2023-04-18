بدون مكياج وفيلر.. نجمات يظهرن عيوب بشرتهن بلون شاحب في مسلسلات رمضان

ظهرت العديد من النجمات في المسلسلات الرمضانية بدون مكياج، ولم يكترثوا لإطلالتهم كباقي النجمات بعمل الفيلر والبوتكس؛ حيث تطلب منهم الدور أنت يظهروا بمظهر عملي وجاد يتناسب مع أدوارهم.





نجمات ظهرن بدون مكياج في السباق الرمضاني





ومن بين النجمات الذين ظهروا في مسلسلات رمضان 2023 بدون مكياج، واهتموا أكثر بجودة العمل ومصداقية الشخصية فوق جمالهن، ليلتفتن الأنظار إليهن.





وكانت أبرز النجمات النجمة منى زكى في مسلسلها تحت الوصاية، وأمينة خليل، وأسماء جلال في مسلسلهم الهرشة السابعة، والفنانة نيللي كريم ومريم الخشت، وندى موسى اكتفوا بوضع الكحل في مسلسل عملة نادرة، والفنانة فرح يوسف في مسلسل بابا المجال.



وظهرت أغلب هؤلاء النجمات في رمضان 2023 وهن بدون مكياج، غير مباليات بظهور عيوب بشرتهن أو بلون شاحب، لكن كان اهتمامهم منصبا بشكل أكبر على جودة العمل.



ندى موسى

مريم الخشت

نيللي كريم

أسماء جلال

أسماء جلال

أمينة خليل

أمينة خليل

فرح يوسف

فرح يوسف

منى ذكي