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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن: أشكر الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم الشيخ محمد دغيدي

عبر الشيخ محمد دغيدي الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم، عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي له في احتفالية ليلة القدر.

 

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وقال محمد دغيدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"  أشكر الرئيس السيسي على رعايته لنا ".

 

وأضاف محمد دغيدي:" لا أستطيع أن أوصف شعوري بتكريم الرئيس السيسي لي وتكريمي يعتبر بمثابة تكريم الأئمة كلهم ".

 

 وتابع محمد دغيدي :" القرآن هو كلام الله، والله اصطفى حفظة القرآن من بين الخلق ".

 

 وأكمل محمد دغيدي:" من يقرأ القرآن من غير تدبر أو فهم يكون له أجر من الله وهذا ما أكد عليه رسول الله ".

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