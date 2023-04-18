السيسي يكرِّم اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر لفوزهما في المسابقة العالمية للقرآن

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر وتكريم الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ الدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع حفظ القرآن كاملًا مع الصوت الحسن ومنحه شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه.

كما كرَّم رئيس الجمهورية الدكتور حماده محمد السيد خطاب، المدرس بقسم القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع القراءات السبع وتوجيهها ومنحه شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه.