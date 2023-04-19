بأمر كيم جونج أون.. تحرك عسكري عاجل من كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أمر المسؤولين بالاستعداد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري كما هو مخطط.

وقالت الوكالة الأنباء الكورية، إن “كيم جونج أون أمر أيضا بنشر سلسلة من أقمار التجسس لتعزيز قدرات الاستطلاع في البلاد”.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، أنها اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات من طراز “هوانسونج-18”.

كما أكدت بيونج يانج، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أشرف على اختبار الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.