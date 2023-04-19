بليغ أبوعايد: تسريبات انسحاب الأهلي من السوبر "شو إعلامي"

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن النادي الأهلي لديه الحق في الدفاع عن محمود كهربا بعد تألقه مؤخرًا لأنه أهم لاعب لديه، لكن ما يحدث حاليًا تجاه لجنة الانضباط غير مقبول تمامًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعرف لماذا يهدد الأهلي بالانسحاب من السوبر ويحشد الجماهير للهجوم على اتحاد الكرة واعتقد ان التسريبات مجرد شو إعلامي فقط، رغم إعلان لجنة التظلمات بأن الاستئناف على القرار سيوقف قرار عقوبة كهربا".

وأضاف: "عند تشكيل لجنة الانضباط لم يعترض أي نادٍ عليها، لكن الآن تخرج محاولات للتشكيك فيها، وكل نادي من حقه اللجوء للإطار القانوني للدفاع عن حقوقه، والعقوبة الكبيرة على كهربا من أجل فرض حالة الانضباط على الجميع وأرى أنها ليس مبالغ فيها".

وزاد: "أي حكم لها حيثيات، والشئون القانونية بالنادي الأهلي سوف تدرس الموقف جيدًا، وتقدم تظلم لتخفيض العقوبة".

وأكمل: "لدينا تساؤلات كثيرة، متى تسلم اتحاد الكرة عقوبة كهربا؟، ووليد العطار أدلى بتصريحات خلال الساعات الماضية غريبة وقدم حل سريعا في ملف كهربا وهي التظلم لايقاف العقوبة، وكذلك نريد الحصول على اللائحة لإغلاق باب الاجتهادات، ومعرفة موعد صدورها".

وتابع: "لست قلقا على الأهلي أمام الرجاء، لأن الفريق الأحمر في أفضل حالاته، لكن هذا لا يقلل من الخصم، أتمنى أن يحسم الصعود في لقاء الذهاب".

وواصل: "الزمالك ابتعد كثيرا عن المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل، لذلك كانت هناك حالة غضب كبيرة عقب لقاء المقاولون، يجب أن يشعر بها اللاعبين، وهم يحتاجون لمدرب صاحب شخصية قوية يُظهر لهم العين الحمراء".